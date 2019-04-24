قال الدكتور جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن ما قيل عن أن وزارة الأوقاف ستخفض صوت الأذان أو شعائر صلاة الجمعة أو صلاة التراويح غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، المذاع عبر فضائية "ON E"، "كل ما نفعله أننا نهذب الأصوات فقط، منعا لتداخل الأصوات بين المساجد وحتى يعي المصلون من يكبر وفي أي مسجد، وليس تدخل الوزارة إلا لتقنين الأوضاع فقط".

وأكد طايع أنه لا يمكن منع الميكرفونات بصلاة التراويح، "يفضل أن الميكرفونات اللي من الداخل هي اللي تشتغل، ولو مفيش ناس برا المسجد فلا حاجة بالمكبر خارج المسجد".