قال الدكتور جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن ما قيل عن منع وجود المصلين داخل المساجد في غير أوقات الصلاة تشويه لصورة مصر وليس به أي قدر من الصحة.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران على شاشة "ON E"، أن ذلك تنشره القنوات المعادية للدين لتظهر أن مصر تضيق على الدين وهذا غير صحيح.

وأوضح أن مساجد الأوقاف مفتوحة طوال الليل والنهار ولن تغلق على مستوى الجمهورية بما فيها الزوايا لإقامة صلاة التراويح، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت حافزا للأئمة حيث كان يحصل الإمام على 300 جنيه للإمام الذي يختم القرآن بالمسجد وسيحصل على 5 آلاف في الوقت الحالي.

كما أشار إلى أن الوزارة نشيطة في رمضان وستدفع بأفضل الأئمة للصلاة، موضحًا أن المسجد مفتوح للصلاة دائما لكنه غير مفتوح للنوم أو المطعم للحفاظ على نظافة المكان والروائح الكريهة.

وأكد أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شكل لجنة للإشراف ومتابعة أنشطة رمضان بكل المساجد وسيعمل الجميع بغرفة عمليات مفتوحة ومرور مباشر على جميع أعمال المساجد ورفع تقرير أسبوعي للوزارة للخروج بشهر رمضان بأبهى صورة.

وعن الاعتكاف لفت إلى أن جميع المساجد الكبرى مفتوحة أمام المصلين للاعتكاف، محذرًا من المساجد الصغرى أو الزوايا لعدم وجود التجهيزات اللازمة بها.