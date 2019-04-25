عرض الإعلامي أحمد موسى صورًا لطائرة استطلاع أمريكية كانت تطير على الجبهة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، لافتا إلى أنها تؤكد أن موقف إسرائيل في الحرب كان صعبًا للغاية.

وقال اللواء طيار هشام الحلبي أحد أبطال حرب أكتوبر، خلال استضافته في البرنامج إن أمريكا عندما لاحظت تفوق مصر في الحرب تدخلت لصالح أمريكا وبدأت تعطي نصائح لإسرائيل في الحرب، وأرسلوا طائرة استطلاع أمريكية من طراز "sr-71"، موضحا أن طاقم الطائرة بعدما تقاعدوا عن العمل ألفوا كتابًا عن أهم المهام التي قاموا بها وذكروا فيها حرب اكتوبر.

وتابع أن الطائرة سرعتها أكثر من 3 أضعاف من سرعة الصوت وتطير على ارتفاع 80 ألف قدم ولا يستطيع أي دفاع جوي الوصول إليها.

وتحتفل مصر بالذكرى الـ37 لذكرى تحرير سيناء، حيث يعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء فى مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء