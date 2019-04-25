قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن الشركة انضمت لسلسلة معارض "أهلًا رمضان"، من أجل توفير السلع كافة، بأسعار مخفضة للمواطنين، بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ 15%، لكل السلع التي تّهم المواطن المصري.

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على قناة "on e"، أن المعرض قائم بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز المشروعات الوطنية، من أجل رفع الكاهل عن الأسرة المصرية في شهر رمضان، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة.

وتابع: " الشركة تبيع السكر في المعارض بـ8.5 جنيه، وهذا السعر أقل من السوق بـ15%، هذه الأسعار ستتوفر طيلة شهر رمضان، بقول للمواطنين لا داعي للتخزين".