استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر إقامته في العاصمة الصينية بكين، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وكان الرئيس، غادر صباح أمس، إلى بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصيني "تشى جين بينج"، لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، أكد خلال لقاءه مع الشيخ محمد بن راشد، على ما يشهده التعاون المصري - الإماراتي، من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، وطلب نقل تحياته لرئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان، منوهًا بما تحظى به الإمارات قيادةً وشعبًا من مكانة خاصة لدى الشعب المصري، وما تمثله علاقات البلدين من نموذج يحتذى به بين الأشقاء العرب.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن راشد، ما يربط البلدين من محبة وأخوة، مشيدًا بالدور القومي التاريخي لمصر، وحرصها على صون المصالح العربية، وتعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أكد حرص الإمارات على تعزيز التعاون والتكاتف مع مصر من أجل ترسيخ قيم السلام والتسامح والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد، بالخطوات الناجحة التي انتهجتها مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي والنقدي والنتائج الواضحة التي تحققت في هذا الإطار والمنعكسة على مجمل مؤشرات الاقتصاد المصري.

وقدم الشيخ محمد، التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري، على نجاح عملية الاستفتاء الأخير على تعديلات الدستور، ونسبة المشاركة العالية من جميع فئات الشعب المصري. وذكر راضي، أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين الدولتين، وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، فضلاً عن مواصلة التنسيق على مختلف المستويات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وأشاد الرئيس السيسي، بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، والدور المتميز الذي تلعبه إمارة دبي في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن راشد، في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والمجالات المستحدثة، كالمعرفة والتميز وعلوم المستقبل، بحيث أصبحت مثالاً رائدًا في مجال التنمية بالمنطقة والعالم.

كما شهد اللقاء التباحث حول مجمل التطورات السياسة في المنطقة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.