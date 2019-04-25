أخبار ماتفوتكش| "السيسي": مصر والصين شراكة استراتيجية 

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

«السيسى» فى منتدى «الحزام والطريق»: مصر والصين شراكة استراتيجية

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، فى العاصمة الصينية بكين، التى تبدأ، اليوم، تلبيةً لدعوة الرئيس الصينى «تشى جين بينج»، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات، وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، إن مشاركة الرئيس تأتى لأهمية مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولى، وحرص مصر على التفاعل معها، باعتبارنا من الشركاء المحوريين للصين بالمبادرة، واستناداً إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلاً عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر من أهمية للمبادرة، مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

مجلس الوزراء ينفي 9 شائعات.. أبرزها زيادة ضريبة السجائر

رصد مجلس الوزراء، شائعات جرى تداولها مؤخرًا، عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، للرد عليه وتحليلها، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حولها.

مدبولي يهنئ الأقباط والعمال بأعيادهم.. ويطالب الوزراء بـ"بذل أقصى جهد"

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس، المصريين الأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، كما هنأ عمال مصر "الأوفياء"، بمناسبة عيد العمال.

الحكومة تحتضن 57 ألف أسرة بالصعيد فى «سكن كريم»

قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المرحلة الأولى من مبادرة "سكن كريم"، التى تستهدف محافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر"، استهدفت 57 ألف أسرة حتى الآن بتكلفة 326 مليون جنيه فى 200 قرية بالمحافظات الخمس، وأضاف "هاشم"، لـ"الوطن"، أن "سكن كريم" جزء من مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، مؤكداً أن المرحلة الثانية من البرنامج ستنطلق فى يوليو المقبل بمحافظات بنى سويف، الفيوم، الجيزة، وأسوان، وأوضح أن البرنامج يتكفل بتوصيل المياه والصرف للمسكن وتسقيفه وتعديل بنيته التحتية.

"الأوقاف" تكشف حقيقة منع مكبرات الصوت في رمضان

نفى جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، ما تردد من شائعات حول منع مكبرات الصوت في رمضان، موضحًا أنه سيتم العمل فقط على منع تداخل الأصوات بين المساجد.

تبدأ من اليوم .. 8 أيام إجازة في البنوك بالعطلات الأسبوعية

قرر البنك المركزي المصري منح البنوك العاملة في السوق المحلية إجازة أيام الخميس والأحد والاثنين، على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 بعد عيد تحرير سيناء وعطلتي عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

في 268 يوما.. 15 محطة في محاكمة قتلة "رئيس أبو مقار"

بعد 268 يومًا من مقتل رئيس دير أبو مقار الأنبا أبيفانيوس، أسدلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، أمس، الستار على أولى درجات التقاضي الواقعة، وقضت بالإعدام شنقًا، على الراهبين "أشعياء المقاري" وفلتاؤوس المقاري، لاتهامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس بوادي النطرون، بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية.

بالأسعار جولة داخل "أهلا رمضان" في أول أيامه.. تخفيضات تصل إلى 20%

شهد معرض "أهلا رمضان"، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، إقبالًا كثيفًا من المواطنين أمس الأربعاء، وهو اليوم الأول لافتتاحه أمام الجمهور، ويستمر المعرض حتى يوم 4 مايو المقبل.

شريف مدكور يُعلن إصابته بورم في القولون: "عملية إزالته في رمضان"

صدم المذيع شريف مدكور، جمهوره بإعلان إصابته بورم في القولون، معلنًا عودته للعمل بداية من الخميس، ووجَّه "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الشكر والتقدير للممرضة التي رافقته في المستشفى حتى الاطمئنان على حالته.

قبل مواجهة المصري.. الأهلي يسعى لتكريس عقدته أمام إيهاب جلال

يترقب عشاق كرة القدم المصرية المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي والمصري، اليوم الخميس، على ملعب حرس الحدود، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري، ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق انتصار هام وثمين غدًا على الفريق البورسعيدي، لأجل خطف وصافة جدول ترتيب البطولة المصرية من الزمالك، إذ يملك الأهلي في رصيده حتى الآن 58 نقطة، وفي حال انتصاره على المصري سيرتفع رصيد إلى 61 نقطة ويحل محل الزمالك، والذي يملك برصيده 60 نقطة في وصافة جدول الترتيب.