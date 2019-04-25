قررت السلطات السريلانكية إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية في جميع أنحاء سريلانكا حتى إشعار آخر، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

هزت سلسلة من التفجيرات سريلانكا، الأحد الماضي، استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح. وذلك بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي. وأسفرت عن مقتل 500شخصا وإصابة المئات حسبما أعلنت الشرطة السريلانكية.

وأعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فوري، وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار "الأخبار الكاذبة". وأدان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الهجمات على الكنائس والفنادق التي وقعت، في مختلف أنحاء بلاده وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.