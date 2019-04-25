السيسي: يوم تحرير سيناء علامة فارقة في تاريخ شعبنا العظيم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "يوم تحرير سيناء علامة فارقة في تاريخ شعبنا العظيم، ومنبعا لا ينضب للأجيال القادمة من معاني العزة والولاء، يحتذى به في الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرسا في الحفاظ على التراب الوطني بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأماني والشعارات الرنانة".

وأضاف السيسي، خلال كلمته للشعب المصري، التي أذاعها التلفزيون المصرية، بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء، اليوم الخميس 25 أبريل 2019، أن "احتفالنا بتحرير سيناء يتعين أن يولد قوة دفع متجددة للعمل والسهر على حماية كل شبر من أرجاء الوطن وتحقيق طموحات وحقوق شعبه الكريم في حاضر زاهر ومستقبل مشرق، يظلله الأمن والأمان، ويزدهر فيه البناء والتنمية".