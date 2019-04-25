أسعار السمك اليوم في مصر

ترصد "الوطن" أسعار السمك في الأسواق المصرية، استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها ومن بينها السمك البلطي، الماكريل والمكرونة إلى جانب الجمبري، والتي جاءت كما يلي:

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 28 إلى 38 جنيهًا.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 50 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تباين سعر الجمبري في الأسواق وتراوح بين 180 جنيهًا إلى 200 جنيه حسب الحجم.

سمك القرموط

وصل سعر أسماك القراميط إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل نحو 25 جنيهًا للكيلو.