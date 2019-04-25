أنتجت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، سلسلة أفلام قصيرة معلوماتية بعنوان "اعرف قارتك"، ترصد فيها طبيعة الشعوب الأفريقية والموارد الطبيعية التي حباها الله لهذه القارة، بهدف رفع الوعي لدى المواطن المصري بثقافة شعوب القارة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن المجلس الثقافي الأفريقي، الذي وجه الرئيس السيسي بإنشائه، يستهدف تعريف المصريين بقارة أفريقيا، مضيفا: "حينما يأتي الأفارقة يجدون ما يمثل تاريخهم جميعا في مصر، ونحن نستكمل النشر بثاني الحلقات من تلك الأفلام القصيرة عن دولة جنوب أفريقيا، بهدف التعريف بخصائص وطبيعة تلك الدول، إيمانا منا بالتقارب وإرساء لمبدأ التعاون والمشاركة بين الشعب المصري والشعوب الأفريقية، على أن ننشر الأفلام التعريفية بباقي الدول تباعا".