شهد معرض "أهلا رمضان"، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، إقبالًا كثيفًا من المواطنين نظرا لانخفاض أسعار السلع مقارنة بالأسواق، ويستمر المعرض حتى يوم 4 مايو المقبل.
واختلفت أسعار زجاجة الزيت في المعرض، ما بين زيت الخليط والطبخ وعباد الشمس وكريستال كالتالي:
زجاجة زيت حلوة: 15 جنيها.
زجاجة زيت فرنساوي 1 لتر: 17 جنيها.
زجاجة زيت صني طبخ 900 مل: 17.75 جنيه.
زجاجة زيت خليط 1 لتر: 18.50 جنيه.
زجاجة زيت عباد الشمس 1 لتر: 19.50 جنيه.
زجاجة زيت ميرا 1 لتر: 19.50 جنيه.
زجاجة زيت طعام تحيا مصر 1 لتر: 20 جنيها.
زجاجة زيت كريستال عباد 900 مل: 22 جنيها.
زجاجة زيت كريستال ذرة 900 مل: 27 جنيها.
زجاجة زيت خليط 3 لترات: 51 جنيها.
زجاجة زيت عباد الشمس 3 لترات: 54 جنيها.
زجاجة زيت ذرة 3 لترات: 57 جنيها.