شهد معرض "أهلا رمضان"، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، إقبالًا كثيفًا من المواطنين نظرا لانخفاض أسعار السلع مقارنة بالأسواق، ويستمر المعرض حتى يوم 4 مايو المقبل.

واختلفت أسعار زجاجة الزيت في المعرض، ما بين زيت الخليط والطبخ وعباد الشمس وكريستال كالتالي:

زجاجة زيت حلوة: 15 جنيها.

زجاجة زيت فرنساوي 1 لتر: 17 جنيها.

زجاجة زيت صني طبخ 900 مل: 17.75 جنيه.

زجاجة زيت خليط 1 لتر: 18.50 جنيه.

زجاجة زيت عباد الشمس 1 لتر: 19.50 جنيه.

زجاجة زيت ميرا 1 لتر: 19.50 جنيه.

زجاجة زيت طعام تحيا مصر 1 لتر: 20 جنيها.

زجاجة زيت كريستال عباد 900 مل: 22 جنيها.

زجاجة زيت كريستال ذرة 900 مل: 27 جنيها.

زجاجة زيت خليط 3 لترات: 51 جنيها.

زجاجة زيت عباد الشمس 3 لترات: 54 جنيها.

زجاجة زيت ذرة 3 لترات: 57 جنيها.