قرر قاضي التجديد الجزئي بمجمع محاكم شطا، اليوم، تجديد حبس المتهم بسرقة مكاتب شحن وتفريغ وتخليص جمركي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقت مباحث ميناء دمياط بلاغا من شركات الريدي للملاحة والمصرية للشحن والتفريغ وأمون للتخليص الجمركي والكائنين بالمبنى الاستثماري داخل الدائرة الجمركية بالميناء يفيد بسرقة مبلغ مالي يقدر بنصف مليون جنيه.

وتبين سرقة الأموال الخاصة من المكاتب والتى قدرت بـ500 ألف جنيه عملات مصرية وأجنبية، يوم الجمعة الماضي واكتشفت الواقعة، يوم السبت، وبتكثيف التحريات بتوجيه من اللواء محمد عبد العزيز الريحاني، مدير مباحث الإدارة العامة لأمن الموانئ، والعميد صالح عبدالنعيم، رئيس مباحث الإدارة العامة لأمن الموانئ، أسفرت عن تحديد شخص مرتكب تلك الوقائع وهو المدعو "ر.ع.ي" مواليد 10/ 3/ 1978 ويعمل وناش لدى إحدى شركات الشحن والتفريغ ومقيم بـ86 شارع الإخلاص بمنيا البصل في محافظة الإسكندرية، وفقا لتصريحات مصدر أمني، لـ"الوطن".

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة بضبط وإحضارالمتحرى عنه توجه العقيد أشرف لاشين، رئيس مباحث الميناء على رأس مأمورية للإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتمكن من ضبط المتهم والذي اعترف بارتكابه تلك الوقائع بغرض السرقة وأرشد عن المبالغ المالية متحصلات جرائمه، وحُرر عن ذلك المحضر 7500جنح مركز دمياط لسنة 2019 وتم العرض على النيابة العامة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ليعاد عرضه أمام قاضي التجديد الجزئي والذى أمر بحبسه 15 يوما.