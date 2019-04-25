4 حوادث صباح اليوم.. مصرع 2 وإصابة 22 شخصا في 3 محافظات

وقعت صباح اليوم، مجموعة من الحوادث المروعة بمناطق مختلفة في جمهورية مصر العربية، ولقي مجند مصرعه، وأصيب 5 شرطيين في حادث انقلاب سيارة شرطة ببني سويف.

مصرع مجند وإصابة 5 شرطيين في حادث انقلاب سيارة شرطة ببني سويف

وفي حادث آخر لقي سائق مصرعه وأصيب اثنان إثر انقلاب سيارة على طريق شبرا بنها الحر الجديد.

مصرع سائق وإصابة اثنين إثر انقلاب سيارة على الطريق الحر ببنها

وووقعت حادثة أخرى أصيب بها 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي ببني سويف.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على "صحراوي بني سويف"

وأصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق "مصر - إسماعيلية" الصحراوي.

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق "مصر - إسماعيلية" الصحراوي