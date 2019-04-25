افتتح اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، معرض "أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية والمقام أمام ديوان عام المحافظة وذلك بنسب تخفيض للأسعار من 20 وحتى 30% للتخفيف من أعباء المواطنين.

ووجه محافظ مطروح، خلال افتتاح المعرض، اليوم، باستمرار المعرض طوال شهر رمضان الكريم مع تنوع المنتج المعروض وزيادة الكميات والتأكيد على جودته لإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار الأصناف المناسبة لهم مع طرح كميات كبيرة من المواد الغذائية لتكفي المواطنين، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لقائمة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بنسب التخفيض في الأسعار المعلنة أمام جميع المستهليكن من رواد المعرض.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن المحافظة تقيم المعارض ومنافذ بيع المنتجات والسلع في جميع مراكز المحافظة الثمانية على مدار العام، مع استمرارها بنسب تخفيض 30% على السلع الأساسية للتخفيف من أعباء المواطنين ومنها ما تم افتتاحها مؤخرا في مركز ومدينة سيوة بقرية المراقي وأغورمي ووسط واحة سيوة.

وأشاد بمبادرة التجار المشاركين في المعرض مع دعوة جميع أهالي مطروح لزيارة المعرض لجودة منتجاته والوقوف على جهود الدولة في التخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين، موضحا أن تقديم الخدمات ليس في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فقط ولكن في مخلف القطاعات، في مياه الشرب والكهرباء ورصف الطرق والنظافة والتشجير وتطوير الأحياء وتجهيز المناطق السياحية لموسم صيف 2019 بشكل يليق بمكانة المحافظة السياحية.