احتفل آلاف الأقباط بجميع كنائس الفيوم، اليوم، بعيد "خميس العهد"، وسط تشديدات أمنية بمحيط الكنائس، والذي يعد من أقدس أيام السنة لدى الأقباط، حسب الطقس الكنسي.

وترأس نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم، قداس العيد، بدير الملاك جبريال بجبل النقلون، بمركز إطسا، بحضور عدد كبير من رهبان الدير، فيما احتفل الأقباط في الكنائس بالصلوات وسط استمرار تعليق الستائر السوداء، تماشيا مع الطقس الكنسي في أسبوع الآلام المقدس.

وأغلقت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم، الطرق المؤدية إلى كنائس الشهيد العظيم مارجرجس، بشارع البوستة بمدينة الفيوم، وشارع السنترال المؤدي إلى كنيسة الشهيد العظيم مارمينا، والشوارع المؤدية إلى كنيسة السيدة العذراء، بمنطقة الشط القبلي، ضمن إجراءات التأمين للكنائس، وانتشر أفراد الشرطة وبعض الضباط حول الكنائس، واستخدمت البوابات الألكترونية في مداخل الكنائس للكشف عن الأجسام الغريبة، وتفتيش حقائب السيدات والرجال، والإطلاع على بطاقات الهوية للوافدين على الكنائس.

واستمرت صلوات العيد في العديد من الكنائس حتى الثانية بعد ظهر اليوم، وسط إقبال كبير من الأقباط على حضور صلوات العيد.