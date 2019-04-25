بدأت مكاتب السجلات التجارية بالمحافظات تلقي طلبات مرشحو مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لدورة 2019 - 2023 الأحد الماضي، ويستمر تلقي الطلبات، حتى الأحد، المقبل على أن يكون يوم الانتخابات 15 يونيو المقبل، ووفقًا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، والمعدل بقانون 6 لسنة 2002.

وجاءت شروط الترشح لخوض انتخابات الغرف التجارية تنص على أنه على المرشح التقدم لمكتب السجل التجاري، وإحضار "فيش وتشبيه"، وشهادة عدم إفلاس من المحكمة الاقتصادية، علاوة على تمتعه بالأهلية، وأن يكون خاضعا لقانون مزاولة مهنة التجارة، بالإضافة إلى أن يقوم المرشح بسداد مبلغ 500 جنيه في خزينة المحافظة، مع إرفاق إيصال السداد بأوراق الترشح، بجانب سداد المتقدم لاشتراكات الغرفة خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن تظهر قوائم المرشحين لمجالس إدارات الغرف التجارية بشكل نهائي، عقب غلق باب الترشح الأحد المقبل، وتنفرد "الوطن" بقائمة الأسماء التي تقدمت للترشح خلال الأيام الماضية، ليبدأ صراع التنافس بين المرشحين بداية من الأحد القادم، وبحسب المنشور الدوري الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 7 لانتخابات الغرف التجارية، فإنه من الفترة 30 لـ2 مايو، سيتم إعداد كشوف المرشحين، بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة فيه، ومن الفترة 5 مايو حتى 6 مايو سيتم عرضه في الأمكنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة، خلال اليومين التاليين للميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ومن 6 مايو حتى 9 مايو، سيستمر عرض الكشوف على أن تقدم الطلبات لمن أهمل إدراج اسمه في الكشف خلال المدة.

وفي الفترة من 12 حتى 14 الرد على الطلبات المقدمة للجنة الجول في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخه، ومن 15 حتى 19 مايو تبدأ اللجان في تلقي التظلم من طلبات الترشح للجنة المشكلة بالوزارة، والمنصوص عليها بالمادة الثامنة "مستشار بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس القطاع المختص- عضوين من الغرفة المعنية"، يختارهما الاتحاد العام، لكون يومي الجمعة والسبت إجازة، ومن 19 حتى 22 مايو سيكون الفصل في التظلمات من قبل اللجنة، ويتم إعداد قوائم بأسماء المرشحين، ويتم إعداد التظلمات الخاصة بالانتخابات، والتي ستتسلم لأعضاء اللجان وإعداد القرار الخاص بتشكيل اللجان، بعد تحديد اللذين سيقومون على الإشراف على العملية الانتخابية "رئيس اللجنة- سكرتير لجنة"، من قبل الوزير.

ومن 30 مايو سيكون أخر موعد لتلقي طلبات مندوبي الشركات، حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية بالوزارة، وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 189لسنة 1951، وسيكون 10 يونيو هو أخر موعد لتلقي طلبات للتنازل عن الترشح بمعرفة اللجنة، وفي 15 يونيو يوم الانتخاب، وبداية من إعلان النتيجة ولمدة 10 أيام تتشكل لجنة تقديم الطعون من نائب رئيس مجلس الدولة رسميا، وعضوين من الغرفة المختص، وعضوين من الغرفة المعنية، يختارهما الاتحاد العام، وتفصل اللجنة بطريق الاستعجال في الطعون المقدمة.

وبدأت رموز المجتمع التجاري تحركاتهم من أجل عمل "تربيطات" استعدادً لخوض معركة انتخابات الغرف التجارية، التي تنطلق منتصف يونيو المقبل، منذ فترة كبيرة من الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات، وتوقعت مصادر باتحاد الغرف التجارية لـ"الوطن" أن تشهد غرفتا القاهرة والجيزة منافسات قوية بين المرشحين كونهما من أكبرالغرف في مصر.

وأكدت المصادر أن هناك منافسة كبيرة يقودها "الحرس القديم" برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية الحالي، والذي يتكتم حتى هذه اللحظة على الإعلان عن قائمته، بينما حصلت "الوطن" على قائمة "الوكيل" التي من المتوقع أن تضم أحمد صقر وأحمد حسن وياسر المناويشي وقمر الغنيمي وشريف نصر ومحمد فتح الله ومحمد حنفي، بينما اعتذر عن الانضمام للقائمة كلا من خالد فتح الله ومحمد النجار.

وتشهد غرفة القاهرة منافسة كبيرة بين "الحرس القديم" والذي يقوده المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة الحالي، وعدد من القوائم المنشقة من الشباب، وأبرزها قائمة إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة السابق، والذي شكل أكثر من قائمة، حيث تضم قائمته عدد من "التجار العائدين" أبرزهم عاطف الأشموني وأحمد شيحة وطلعت القواس، بالإضافة إلى لاعبين جدد، أغلبهم من الشباب.

وتأتي غرفة الجيزة، والتي يرأسها عادل ناصر رئيس الغرفة الحالي، ضمن قائمة الأكثر منافسة، والتي تضم عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وتشهد غرفة القليوبية والتي يرأس مجلس إداراتها الدكتور محمد الفيومي ونائب البرلمان، وهو من "الحرس القديم" تكتما كاملا، وسط توقعات أن يتم حسم الانتخابات فيها دورة انتخابية بالتزكية.

أما في غرفة بورسعيد والتي يرأس مجلس إدارتها محمد عبد الفتاح المصري، وهو من الحرس القديم ارتباك كبير، ومخاوف من خوض عادل اللمعي "حزب مستقبل وطن" الانتخابات، إلا أنه لم يتقدم حتى الأن بأوراق ترشحه، وفي غرفة دمياط والتي يرأس مجلس إدارتها أحمد الزيني وعضو البرلمان، تشهد هدوء، وهناك مساعي بحسم المعركة بالتزكية، وفي البحيرة والتي يرأس مجلس إدارتها فتحي مرسي، وهو من الحرس القديم فهناك تكتم شديد لعدد المتقدمين بأوراقهم لحسمها بالتزكية.

وكذلك غرفة أسوان التي يرأس مجلس إدارتها محمد أبو القاسم، وهو من الحرس القديم، فهناك مساعي لحسمها بالتزكية، وكذلك أسامة سلطان رئيس غرفة الشرقية، وهناك غرف تشتعل فيها المنافسة بشكل كبير، وتقدمت فيها طعون كثيرة خلال الفترة الماضية، منها بني سويف والدقهلية وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد والغربية.

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