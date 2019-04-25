أعلن رئيس الجبهة الوطنية للتغيير في السودان، غازي صلاح الدين، رفضه لتولي أي منصب حكومي، وجدد سعيه مع الآخرين لإيجاد حلول لتجاوز حالة الانسداد التي يمر بها السودان، وأكد على أهمية توصل المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير لاتفاق في السودان، وفقا لما ذكرته شبكة"الشروق" السودانية.

ودعا "غازي" الأطراف كافة في هذا الخصوص للعمل بصدق ومسؤولية، وقال : "نسعى لإصلاح الدولة والحركة السياسية، ولا يمكن إصلاح أحدهما دون الآخر"، وأكد في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء، أن الجبهة الوطنية للتغيير تسعى للتغيير نحو الأفضل على أن يكون التغيير لمصلحة المواطن، وقال: "نمد أيادينا للجميع، وستكون الجبهة أكثر نقداً وتمييزاً لما هو حق وما هو باطل"، واعتبر الإصلاح قضية جوهرية لا يمكن الوصول إلى حلول حولها في عام أو عامين.

وقال إن موقف الجبهة الوطنية للتغيير، وموقف إعلان قوى الحرية والتغيير سهل وميسر، وهناك سعة من الخيارات في القضايا التكتيكية والإجرائية ومن السهل تجاوزها إذا تمت مقاربات.