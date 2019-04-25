حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، من احتمال تنفيذ اعتداءات جديدة في سريلانكا، وقالت الخارجية البريطانية:"وارد جدا" حدوث اعتداءات جديدة، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

وكانت نيودلهي حذّرت سريلانكا من احتمال وقوع هجمات انتحارية قبل أسابيع من اعتداءات عيد الفصح، على أساس "تهديدات" مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي حصلت عليها من مشتبه بهم قيد التوقيف لديها، وفق ما أفاد اليوم الخميس مصدر مطلع لوكالة فرانس برس.

ويدور جدل حول عدم تحرك كولومبو في مرحلة قبل الاعتداءات التي أودت بـ 359 شخصاً وأدت إلى إصابة 500، رغم تلقيها معلومات حساسة مسبقة حول هذه الهجمات التى وقعت بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح واستهدفت ثلاث كنائس وثلاث فنادق.