كثفت هيئة الآثار بمحافظة الإسكندرية، بدءا من اليوم الخميس، استعداداتها لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم، وذلك بقلعة "قايتباي".

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إنه يتم العمل استعدادا لاستقبال الوفود الزائرة إلى "قايتباي" بتوفير نوبتجيات على مدار اليوم من المفتشين.

وأضاف "متولي" في بيان صادر اليوم، أنه بجانب تقديم الشرح للمكان الأثري، وذلك حرصا لقضاء الزائرين وقت ممتع بين جنبات المعلم الأثري الاشهر بالإسكندرية.

وأشار إلى أنه يتم ذلك بتوجيه تواجد العاملين بشركة النظافة الخاصة بكامل طاقتها للحرص على ظهور المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق بالإضافة إلى عمل صيانة لكل دورات المياه بالقلعة.