وظائف شاغرة في البنك الأهلي اليوناني

أعلن البنك الأهلي اليوناني NBG، عبر موقعه الرسمي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:
Corporate Risk Supervisor
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- خبرة من 5 إلى 7 سنوات في مجال الخدمات المصرفية.
- الحصول على دورات تدريبية في نفس المجال.
ويمكن التقديم للوظيفة من هنــــــــــــــــــا.
Branch Manager
وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:
- مسؤول عن تحقيق أهداف الفرع من خلال وضع خطة المبيعات اللازمة والمتابعة اليومية لأداء الموظفين.
- اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين أداء الفرع وتحقيق الأهداف المحددة.
ويمكن التقديم للوظيفة من هنــــــــــــــــــا.
Branch Head of Operations
وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:
- يساعد مدير الفرع في تحقيق هدف مبيعات الفرع.
- يضمن تطبيق سياسات البنك والإجراءات في جميع المعاملات.
- المسؤول عن العمليات اليومية للفرع.
- امتلاك خبرة من 1 إلى 3 سنوات خبرة في نفس المجال.
ويمكن التقديم للوظيفة من هنــــــــــــــــــا.
Corporate Relationship Manager
وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:
- تعظيم ربحية الشركة من خلال تعزيز بناء علاقات مع الشركات ضمن سياسة وأهداف البنك.
- خبرة من 3 إلى 5 سنوات في نفس المجال.
ويمكن التقديم للوظيفة من هنــــــــــــــــــا.