وظائف شاغرة في البنك الأهلي اليوناني

أعلن البنك الأهلي اليوناني NBG، عبر موقعه الرسمي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:

Corporate Risk Supervisor

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- خبرة من 5 إلى 7 سنوات في مجال الخدمات المصرفية.

- الحصول على دورات تدريبية في نفس المجال.

ويمكن التقديم للوظيفة من هنــــــــــــــــــا.

Branch Manager

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:

- مسؤول عن تحقيق أهداف الفرع من خلال وضع خطة المبيعات اللازمة والمتابعة اليومية لأداء الموظفين.

- اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين أداء الفرع وتحقيق الأهداف المحددة.

ويمكن التقديم للوظيفة من هنــــــــــــــــــا.

Branch Head of Operations

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:

- يساعد مدير الفرع في تحقيق هدف مبيعات الفرع.

- يضمن تطبيق سياسات البنك والإجراءات في جميع المعاملات.

- المسؤول عن العمليات اليومية للفرع.

- امتلاك خبرة من 1 إلى 3 سنوات خبرة في نفس المجال.

ويمكن التقديم للوظيفة من هنــــــــــــــــــا.

Corporate Relationship Manager

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:

- تعظيم ربحية الشركة من خلال تعزيز بناء علاقات مع الشركات ضمن سياسة وأهداف البنك.

- خبرة من 3 إلى 5 سنوات في نفس المجال.

ويمكن التقديم للوظيفة من هنــــــــــــــــــا.