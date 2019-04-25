أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء أحدث الصروح الرياضية التراثية لسباقات الهجن في مصر بمدينة شرم الشيخ، باستخدام أفضل المعايير الدولية، بينها استخدام الراكب الآلي في السباق على غرار ما يحدث بالدول العربية والإفريقية.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، أول مضمار لسباقات الهجن في مصر أقيم بالمواصفات العالمية بمدينة شرم الشيخ ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى 37 لعيد تحرير سيناء.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أإن مضمار سباق الهجن جرى إنشاؤه على غرار أفضل الأندية الموجودة في العالم، لجذب العرب والأجانب والمهتمين بالأنشطة التراثية العربية.