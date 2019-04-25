قال الدكتور عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعضو المجلس الرئاسي للقبائل العربية المصرية، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح هناك إرادة سياسية لعمل تنمية حقيقة في سيناء، حيث يرى أن ما قامت به الحكومات المتعاقبة في الأنظمة السابقة من مشروعات في سيناء لا ترتقي لمستوى التنمية الشاملة سوى عند وصول الرئيس السيسي للحكم.

وأضاف "جهامة"، خلال حواره على شاشة "المحور"، في تغطية خاصة عن عيد تحرير سيناء، مساء الخميس، أن ما يقوم به الرئيس السيسي يُبشر بالخير، بعد أن كانت الإرادة السياسية في الحكومات المتعاقبة لا تتوفر بحيث يتم تنمية سيناء تنمية شاملة وكاملة.

وأكد رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن الرئيس السيسي قام بعمل مشروعات جيدة للغاية، إيمانًا منه بأهمية التنمية الشاملة في سيناء، مؤكدًا أن المواطن السيناوي نواة لأي مجتمع مقبل.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم الخميس 25 أبريل، بالذكرى الـ37 لذكرى تحرير سيناء، حيث يعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة في تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتي استطاع فيها الجيش المصري تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء في مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء