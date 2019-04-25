قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية للقاهرة، إن الهواتف المحمولة أصبحت سلعة أساسية واستراتيجية هامة جدًا في مصر حاليًا، معربًا عن رفضه الشديد لاعتبار الهاتف سلعة ترفيهيه في التعاملات الجمركية، كون لا يمكن لأي مواطن الاستغناء عنه في أي وقت.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره في برنامج " الشهبندر"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أنه يّجب التعامل مع الهواتف رخيصة الثمن على الأقل والتي يبلغ سعرها 2000 جنيه فيما أقل معاملة السلع الاستراتيجية من حيث التعاملات الجمركية.

وأقترح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تضع الحكومة متوسط لسعر الدولار الجمركي شهريًا بالتوازي مع سعر الدولار العادي في الأسواق.