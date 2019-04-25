قالت المهندسة ماريان عياد، مشرف المكتب الفني بتصميمات مشروع "أنفاق بورسعيد"، إنه لكي تدخل ماكينة الحفر العملاقة للبدء في عمليات الحفر كان لابد من وجود حوائط لوحية بعمق أكثر من 40 مترا.

وأضافت عياد، خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا العمق كان تحدٍ شديد جدا للمشروع والمهندسين، مشيرة إلى أن العرض تراوح بين 2.80 مترا إلى 6.50 مترا.

وأوضحت أن إدارة المشروع استعانت في البداية بخبرات أجنبية ثم أدارت المشروع بعد ذلك بتطوير خبرات الخبراء الأجانب، "وصلنا إن الرسمة الهندسية اللي معانا عن المشروع تقدر توصل بيها المعلومة للاستشاري الهندس وفي نفس الوقت توصل به المعلومة للعامل".

وأشارت: "واجهنا تحدي إن الحوائط اللي بتتعمل فيلا سنتين عملناها في شهور ودا اللي خلى الأجانب منبهرين ومش مصدقين إننا انتهينا من دا في المدة القصيرة دي، ودا خلانا نجيب ماكينات كتير من برا".

واتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بربط سيناء بالدلتا عن طريق عدد من الأنفاق؛ وبدأوا العمل منذ مايو 2015، ومن المقرر تسليمه الفترة المقبلة.