أعدت سيدة خطة للتخلص من حياة زوجها فى البساتين، فوضعت له أقراص «منوم» فى الشاى، وعندما دخل فى وصلة نوم أحضرت «إيشارب» وخنقته حتى فارق الحياة فى الحال، ثم خرجت الزوجة إلى شرفة منزلها واستغاثت بالجيران وأخبرتهم أن زوجها توفى أثناء نومه، وقالت: «الحقونى جوزى مات». كشف مفتش الصحة حيلة السيدة الأربعينية أثناء مناظرة جثة زوجها «علاء. م» 56 سنة، حيث شاهد وجود احمرار حول رقبته فأبلغ الشرطة بوجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وقررت النيابة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

وفى سياق منفصل، انتحرت فتاة عشرينية داخل غرفتها فى منزل أسرتها بالتجمع الخامس بعد دخولها فى حالة اكتئاب شديد بسبب فشلها فى علاقة عاطفية وأنها اكتشفت أنها وقعت فى خديعة وأن حبيبها متزوج ولديه أبناء.

وقرر المستشار محمد سلامة، رئيس نيابة القاهرة الجديدة، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وتبين من التحريات أن المتوفاة «خلود. أ»، 24 سنة، تخلصت من حياتها عن طريق صناعة مشنقة داخل غرفتها بعدما تهرب منها حبيبها وطلب منها قطع علاقتهما.

وأفادت التحريات أن الفتاة تعمل مهندسة فى مؤسسة حكومية وأنها انعزلت عن أسرتها لمدة 48 ساعة قبل الحادث وعندها اضطرت الأسرة إلى كسر باب الغرفة فعثرت عليها جثة هامدة، واعترفت الأسرة بأنها أحبت شاباً وأصيبت بالصدمة عندما عرفت بأنه خدعها واكتشفت أنه متزوج.