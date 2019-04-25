أبوستيت: زراعة 100مليون شجرة زيتون بحلول 2022.. و10 يورو سعر لتر الزيت

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الراضي، إن المؤتمر العالمي حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون الذي استضافته مصر، ناقش فرص زراعته وصناعته، مشيرًا إلى أنه أحد البدائل الاستراتيجية المهمة في الأراضي المستصلحة والجديدة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "من سيزرع المليون"، عبر فضائية "الصحة والجمال"، أن الزيتون من المحاصيل التي تتحمل الجفاف والملوحة، لافتًا إلى أن القيمة الاقتصادية للزيت المكرر والمصفى على مستوى العالم كبيرة جدًا، حيث أنها تتعدى 10 يورو للتر الواحد.

وأشار إلى أن شركة الريف المصري ستعرض الفرص الواعدة للزراعة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، خصوصًا في منطقة غرب غرب المنيا، وبعض المناطق في سيناء.

وأوضح أن بعض هذه المناطق ستكون خاصة بالمصريين فقط، والبعض الآخر سيوفر الفرصة لغير المصرين بالاستثمار فيه.

وعن مشروع زراعة 100 مليون شجرة زيتون، قال وزير الزراعة إنه جرى زراعة عدد يتراوح ما بين 40 و45 مليون شجرة زيتون في مصر، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من زراعة الـ100 مليون شجرة في عام 2022.