قالت آية الأبنودي، ابنة الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، إن كانت محظوظة أنها ابنة الأبنودي والذي أتاح لها الفرصة لمقابلة أشخاص كبار في عالم الفن والشعر منهم الشاعر الكبير محمود درويش، والذي كانت العلاقة بينهم حميمة جدا.

وأضافت الأبنودي، خلال لقاء خاص مع برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC" مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم، أن كانت دائما تتناقش معه في شعره، محاولة منها للتعلم منه ومن طريقة كتابته للشعر، مشيرة إلى أنه في أيامه الأخيرة كان غاضبا من كثرة الشائعات على وفاته.

وأوضحت: "كان بيضايق من شائعات وفاته ودايما بياخدها بهزار، ودايما كان بيرد يقول مش هموت غير لما أقولكم متقلقوش".