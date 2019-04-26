مدير إدارة "التجنيد": دورنا حل مشاكل تجنيد المصريين بالداخل والخارج

قال اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن دور الإدارة يتمثل في حل مشكلات التجنيد للمصريين في الداخل والخارج، حيث يعمل بها أفضل العناصر من القوة البشرية سواء مجندين أو متطوعين.

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر قناة "MBC مصر": "نعمل على حل كل المشكلات التجنيدية، وبنصدر كل القرارات سواء الإعفاءات أو تأجيلات الدراسة سواء للشباب داخل مصر أو خارجها".

وأشار مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إلى أن الإدارة تقوم بالمتابعة المستمرة لجميع نقاط التجنيد على مستوى الجمهورية، وعددها 9 مناطق تجنيدية، حيث يتم متابعة أعمالها جميعا بشكل يومي.