مدير "إدارة التجنيد": لدينا معايير طبية دقيقة عند اختيار المجندين

قال اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن هناك معايير طبية دقيقة عند اختيار المجندين للانضمام للقوات المسلحة، مضيفًا: "مش أي حد مدخلش كلية حربية عشان أخذ عدم لياقة طبية، إنه مينفعش يبقى مجند، لأ طبعًا".

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر قناة "MBC مصر": "في قرار وزاري أننا نختار أفضل العناصر من المتقدمين للقوات المسلحة سواء مجندين أو متطوعين".

وتابع: "عاوزين شكل وقوة وقدرة على التحمل، وبعد كدة يتم على حسب مواصفاته السلاح الذي يؤدي فيه الخدمة".