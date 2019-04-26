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«أرطغرل».. آخر الغزوات العثمانية الفاشلة

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عاجل| محققون أمريكيون يصلون إلى منزل والد الانتحاريين في سريلانكا

عاجل| محققون أمريكيون يصلون إلى منزل والد الانتحاريين في سريلانكا

حالة الطقس اليوم الجمعة 26-4-2019 في مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الجمعة 26-4-2019 في مصر والدول العربية

مدير "التجنيد": حريصون على التواصل مع الشباب.. "وبشوف غير اللائقين"

مدير "التجنيد": حريصون على التواصل مع الشباب.. "وبشوف غير اللائقين"

الرئيس السيلانكي يعلن استقالة رئيس الشرطة على خلفية الهجمات الإرهابية

الرئيس السيلانكي يعلن استقالة رئيس الشرطة على خلفية الهجمات الإرهابية

حزام جغرافي ساهم في ازدهار الحضارات.. "طريق الحرير" محور منتدى بكين

حزام جغرافي ساهم في ازدهار الحضارات.. "طريق الحرير" محور منتدى بكين

صليب ورود.. خدام الكنيسة يجهزون "دكة صلبوت الجمعة العظيمة" بالإسكندرية

صليب ورود.. خدام الكنيسة يجهزون "دكة صلبوت الجمعة العظيمة" بالإسكندرية

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حزام جغرافي ساهم في ازدهار الحضارات.. "طريق الحرير" محور منتدى بكين

تدعم مشروعات قناة السويس.. خبراء يوضحون جدوى مبادرة "الحزام والطريق"

تدعم مشروعات قناة السويس.. خبراء يوضحون جدوى مبادرة "الحزام والطريق"

حالة الطقس اليوم الجمعة 26-4-2019 في مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الجمعة 26-4-2019 في مصر والدول العربية

أسعار الرنجة والفسيخ في شم النسيم.. الكيلو يبدأ من 35 جنيها

أسعار الرنجة والفسيخ في شم النسيم.. الكيلو يبدأ من 35 جنيها

أبرز المزارات السياحية ويزورها السيسي.. قاعة الشعب الكبرى بالصين

أبرز المزارات السياحية ويزورها السيسي.. قاعة الشعب الكبرى بالصين

إقبال كبير من الزوار على معرض «أهلاً رمضان» والمواطنون: «نفسنا فى تخفيضات أكتر فى الأسعار»

إقبال كبير من الزوار على معرض «أهلاً رمضان» والمواطنون: «نفسنا فى تخفيضات أكتر فى الأسعار»

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