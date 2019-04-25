«الغرف التجارية» تكثف تحركاتها للاستثمار فى مبادرة «الحزام والطريق»

كثفت الغرف التجارية من تحركاتها لاستثمار الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصينى «تشى جين بينج» لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات، للاستثمار فى مشروع «الحزام والطريق» وأن تكون مصر محطة ضمن محطات المشروع العملاق.

دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة والقطاع الخاص من الجانبين لاستثمار زيارة «الرئيس» لتفعيل شراكات حقيقية، للاستفادة من مبادرة «الحزام والطريق».

وقال «الوكيل» إن المبادرة تتضمن الاستثمار فى الموانئ المحورية بالبحرين الأحمر والأبيض، مع خلق آليات للنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية وأفريقيا لتتكامل مع طريق الحرير، متضمنة طرقاً وسككاً حديدية وخطوطاً ملاحية قصيرة تربط الموانئ المحورية بباقى المقاصد، وهذا يتضمن إنهاء طريق الإسكندرية- كيب تاون، والبدء فى طريق حلايب- سفاجا- داكار، وسكك حديد جدة- دبى، وطريق طنجة- داكار.

"الوكيل": فرصة للوطن العربى ومصر.. و"الشافعى": 12 مشروعاً استثمارياً مشتركاً الفترة المقبلة

وأضاف «الوكيل» فى بيان اليوم: «تتضمن المبادرة أيضاً الاستثمار فى مناطق صناعية ومراكز لوجيستية بمحور قناة السويس، وسلالة وطنجة، والاستثمار فى الكهرباء بإنشاء محطات كهرباء وخطوط ربط عربية وأفريقية وأنابيب الغاز والبترول وتكاملها، مع الربط مع الاتحاد الأوروبى، والأهم الاستثمار فى الموارد البشرية بإنشاء معاهد ومراكز تدريب واستغلال المنح المقدمة من الصين».

وأشار «الوكيل» إلى أن 26% من تجارة العالم تمر بالوطن العربى، الذى يتضمن 10 من أكبر 100 ميناء فى العالم، من الخليج إلى المحيط، مروراً بالبحرين الأحمر والمتوسط، مدعومة بأحدث المطارات، ومرتبطة بشبكة متطورة من السكك الحديدية والطرق المحدثة، يتخللها عدد كبير من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الحديثة، وستتضاعف أهمية الوطن العربى فى هذا المجال مع دخول موانئ جديدة مثل ميناء الملك عبدالله، وبعد ازدواج قناة السويس وتنامى محورها، والانتهاء من الطرق الدولية مثل طريق الإسكندرية- كيب تاون، والطريق المتوسطى الدائرى، وغيرها من المشاريع الرائدة.

وأوضح أن الطريق البحرى لمبادرة «الحزام والطريق» يمر من خلال البحر الأحمر ثم قناة السويس إلى البحر الأبيض، مما يخلق فرصاً واعدة فى النقل واللوجيستيات، والأهم فى الصناعة والتجارة والاستثمار للعديد من الدول العربية.

وتابع «الوكيل»: «تنامت المبادرة من فكرة طرحها رئيس الصين فى كازاخستان عام 2013، لمبادرة عالمية تجمع أكثر من 100 دولة متضمنة كافة الدول العربية، مدعومة بصندوق طريق الحرير بتمويل أكثر من 40 مليار دولار، وأكثر من ذلك، مع إنشاء البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وذلك عجّل من تنفيذ مشاريع المبادرة لتتجاوز 95%، متضمنة 82 منطقة صناعية باستثمارات تجاوزت 28٫9 مليار دولار خالقة لأكثر من 250٫000 فرصه عمل، وتتنامى بمعدل 11٫8% سنوياً، حيث تجاوزت 8٫55 مليار دولار فى 54 دولة خلال السبعة أشهر الماضية فقط».

وأضاف: «لقد تنامى التبادل التجارى للصين مع دول طريق الحرير خلال الأعوام الخمسة الماضية ليتجاوز 5٫5 تريليون دولار، متواكباً مع استثمارات تجاوزت 80 مليار دولار فى القطاعات غير البنكية».

ومن جهته، أكد خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى منتدى «الحزام والطريق الثانى» فرصة جيدة لتعزيز التعاون مع الصين، وكذلك دول أخرى فى ظل مشاركة 37 رئيس دولة وحكومة بالاجتماعات التى ستُعقد فى بكين خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الحالى.

وأضاف «الشافعى» أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية شهدت تطوراً كبيراً عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة فى مصر، ويظهر ذلك من خلال الزيارات التى قام بها الرئيس المصرى إلى بكين، وكذلك اختيار مصر ضيف شرف لمعرض الصين والدول العربية الذى تمت إقامته فى «شيامن» الصينية.

وتابع أن زيارة الرئيس الصينى «شى جين بينغ» إلى القاهرة مطلع 2016 كانت التطور الأبرز فى مسيرة العلاقات بين الدولتين، خاصة تطوير الشق الاقتصادى، ليس فقط من ناحية الاهتمام بملف الاستيراد، ولكن سعياً إلى فتح أبواب للتصدير، مشيراً إلى ضرورة زيادة حركة التبادل التجارى بين الدولتين ومحاولة مصر لإصلاح الميزان التجارى الذى يصب لصالح بكين.

وتطرّق إلى أن هناك 12 مشروعاً استثمارياً ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية والتى سيتم تنفيذها من الصين فى مصر، حيث تشمل مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات، وسيتم الشروع فيها خلال الفترة المقبلة.