حالة الطقس اليوم الجمعة 26-4-2019 في مصر والدول العربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لطقس، اليوم الجمعة، 26 أبريل 2019 حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 16 33

الإسكندرية 16 25

بورسعيد 17 23

الإسماعيلية 14 32

الزقازيق 15 32

شرم الشيخ 22 32

الغردقة 20 33

العريش 11 20

قنا 17 37

الأقصر 19 38

أسوان 19 38

حلايب 22 27

شلاتين 21 30

درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 26 36

المدينة المنورة 22 32

القدس12 24

أبوظبي 22 33

الكويت 17 30