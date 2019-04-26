الرئيس السيلانكي يعلن استقالة رئيس الشرطة على خلفية الهجمات الإرهابية

أعلن الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا، استقالة قائد الشرطة بسبب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا.

وقال الرئيس السريلانكي إن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب وتجارة المخدرات، وإن حملة مكافحة المخدارت قد تكون سببا في الهجمات الإرهابية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأشار الرئيس السيرلانكي إلى أنه لم يجر إطلاعه على التقارير الاستخباراتية التي قدمتها دول صديقة بشأن التحذيرات من هجمات إرهابية، موضحًا أنه مع وزير الدفاع وقائد الشرطة في منتصف أبريل ولم يجرى إبلاغه بأي تقارير استخباراتية تحذر من هجمات.