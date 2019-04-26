عاجل| محققون أمريكيون يصلون إلى منزل والد الانتحاريين في سريلانكا

طوقت الشرطة السريلانكية منزل والد الشقيقين الانتحاريين في سريلانكا، إضافة إلى وجود تعزيزات أمنية حول المساجد والكنائس، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

وأكدت "العربية"، أن محققين أميركيين يصلون إلى منزل والد الانتحاريين في سريلانكا.