انضم الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، رسميا، إلى فريق عمل فيلم Bond25، بطولة النجم الإنجليزي دانيال كريج.

ويؤدي مالك دور الشرير في الفيلم رقم 25 في سلسلة "James Bond"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي أبريل 2020.

ويتولى كاري فوكوناجا إخرج الفيلم، ويتعاون في كتابة السيناريو سكوت زد بيرنز، فويبي والر بريدج، نيل بورفيس وروبرت ويد، وتدور أحداث الفيلم حول العميل "جيمس بوند" الذي ترك الخدمة ويعيش في جامايكا، لكنه يعود مرة أخرى عندما يطلب منه صديقه فيليكس ليتر مساعدته في البحث عن عالم مخطوف.

والفيلم هو الأول من نوعه في السلسلة التي يتم تصويره بكاميرات IMAX، ويتم تصوير الفيلم في مجموعة من الدول حول العالم، بينها مدينة ماتيرا في إيطاليا، جامايكا، والنرويج، والعاصمة الإنجليزية لندن.

وكان من المقرر إصدار Bond 25 في 8 نوفمبر 2019، وبعد اعتذار المخرج داني بويل عن الفيلم، تم تأجيل تاريخ الإصدار أولا إلى 14 فبراير 2020 ثم لاحقًا إلى 8 أبريل.