تقدمت جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، بطلب إحاطة تطالب فيه بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستيضاح الدور الذي ستقوم به لجنة دراما رمضان في الرصد والمتابعة لكل الآعمال الرمضانية الذي سيتم إذاعتها خلال الشهر الكريم، كذلك حضور رئيس الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة.

وقالت عثمان لـ"الوطن": "كنا نأمل إصدار قرار بتشكيل لجنة متابعة الأعمال الدرامية قبل بداية ماراثون الدراما الرمضانية بفترة كافية، وتوضيح المحاذير أمام المؤلفين للآعمال الدرامية أو مخرجي هذة الأعمال، لتدارك حدوث بعض المشكلات لصناع الآعمال حال اعتراض المجلس الأعلى للإعلام.

وفي ذات السياق، طالبت عثمان من رئيس الهيئة الوطنيبة للإعلام حسين زين بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف العلاوات المتأخرة للعاملين بالتلفزيون والقطاعات التابعة له وفقا للقانون.

وقالت: "هذة الهيئة تعاني الكثير من المشكلات رغم كونها اقتصادية هادفة للربح، لكن ما حدث في الفترة الماضية حولها إلى هيئة خاسرة لا تنتج ولا تطور من نفسها، والدليل أن جميع مشروعات التطوير التي تقدمت بها غير مدروسة ولم تؤت ثمارها".