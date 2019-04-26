محافظ الإسكندرية يطلب خفض سعر البرتقال "جنيه ونص" في "أهلا رمضان"

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، معرض "أهلا رمضان"، التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، وذلك بأرض كوتة وسط المدينة.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض حيث توافرت كافة المنتجات المستخدمة في شهر رمضان مثل الياميش، الزيوت، والخضراوات، الفاكهة، والجبن، والمخلات، والمكرونات فيما شمل المعرض عرض مجموعة من الملابس، وأخرى المنظفات، وطلب المحافظ تخفيض سعر البرتقال إلى 2 جنيه بعدما تم عرضه بمبلغ 350 قرشًا للكيلو، وهو ما تم الاستجابة إليه من مسؤولي شعبة الخضار.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، إن المعرض يضم 60 عارض ويقدم السلع الأساسية وسلع شهر رمضان، لافتاً إلى أن مدة المعرض أسبوعين، حيث قدمت المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية قدموا المكان بالمجان، مما يتيح لهم فرصة للتخفيض.

وأضاف "قنصوة" في تصريحات صحفية على هامش التفقد، أن التخفيضات تتراوح من 15 إلى 25٪ وسيتم المتابعة بشكل يومي على استمرار التخفيضات بجانب متابعة مباحث التموين على المحلات التجارية الأخرى.

وأوضح أن هناك منافذ أخرى يراعها نواب مجلس الشعب وبتصريح من المحافظة، وهناك أماكن أخرى تشمل كافة المناطق من شرق إلى غرب الإسكندرية.

جاءت الجولة برفقة كلا من أحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية، وأحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، ومحمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.