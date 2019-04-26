لقى 5 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة السادس من أكتوبر في الجيزة، ما تسبب الحادث في حالة من الزحام المروري بالمنطقة وسط وجود رجال المرور.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أحدهما نقل والأخرى سوزوكي في مدينة السادس من أكتوبر.

وبانتقال القوات الأمنية ورجال مرور الجيزة لمكان الحادث، تبيّن أنّ السرعة الزائدة تسببت في اصطدمت سيارتين بمدينة السادس من أكتوبر في الكيلو 28، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص بينهم سائق السيارة السوزوكي، ونقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى القريب.