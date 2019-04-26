قال المهندس محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، إن خريطة مصر الاستثمارية تعد أحد أهم الإنجازات التي تحسب للحكومة، وستساهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وزيادة معدلات التصنيع والإنتاج.

وأكد "جنيدي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية، والتي طالما نادى بها المستثمريين المحليين والآجانب، لتحسين مناخ الاستثمار المصري، خاصة فيما يتعلق بقوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس، والتي ستؤدي تدريجيا إلى رفع معدل النمو الصناعي إلى %8، وارتفاع مساهمة القطاع الصناعي من إجمالي الناتج المحلي لـ21%، وزيادة الصادرات بمعدل 10% سنويا، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وهو ما تستهدفه الحكومة في خططها التنموية.

وأشار إلى أن البيروقراطية لا تزال برأس المشكلات التي تواجه مناخ الاستثمار، ودخول مزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصري، متابعا: "لهذا لابد من القضاء على المتبقي منها وتغيير ثقافة بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولا سيما المحليات لأنه بدون إصلاح هولاء التنفيذيين لن تؤتى الإصلاحات الاقتصادية الثمار المنتظرة منها".