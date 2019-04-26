رئيس البنك الدولي يزور دولا أفريقية بينها مصر في أول رحلة خارجية

يصل رئيس البنك الدولي الجديد، ديفيد مالباس، إلى إثيوبيا خلال أيام قليلة، في زيارة تشمل أيضا مدغشقر وموزمبيق.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن هذه أول رحلة خارجية يجريها كرئيس للبنك إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتسليط الضوء على رؤيته لجدول أعمال البنك بشأن الحد من الفقر والتنمية.

وأكد متحدث "البنك الدولي"، أن ديفيد مالباس سيتوج نهاية هذا الأسبوع إلى مدغشقر وإثيوبيا وموزمبيق قبل أن يتوجه إلى مصر ومشاركته في مؤتمر للديون في العاصمة الفرنسية "باريس".

وأشار مالباس إلى أن إفريقيا تمثل أولوية رئيسية للبنك نظرًا لتركيزه الشديد على أفقر الناس في العالم.

وأضاف في اجتماعات الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تحقيق أهداف بنك التنمية لإنهاء الفقر بحلول عام 2030 يتطلب التركيز على إفريقيا.

وكان المجلس التنفيذي، قد وافق بالإجماع على ديفيد مالباس، أكبر دبلوماسي بوزارة الخزانة الأمريكية، رئيسا جديدا للبنك، ليواصل تقليدا مضى عليه 73 عاما في أن يرأس أمريكي تلك المؤسسة المالية الدولية، وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب.

وكان يشغل منصب وكيل وزارة الخزانة للشئون الدولية، وقدم المشورة لحملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في انتخابات 2016. وذكر الموقع الإليكتروني لـ"البنك الدولي"، أن البنك يشبه مؤسسة تعاونية وتعتبر البلدان الأعضاء فيها وعددها 189 مساهمين فيها، مشيرًا إلى أنه يُمثل المساهمون من خلال مجلس المحافظين، وهم كبار واضعي السياسات في البنك الدولي.

وتابع موقع "البنك الدولي"، أنه بصفة عامة يكون المحافظون من وزراء المالية أو وزراء التنمية في البلدان الأعضاء، ويجتمعون مرة واحدة في السنة في الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي. وتابع الموقع الإليكتروني قائلًا إنه يفوض المحافظون واجبات محددة إلى 25 مديرًا تنفيذيًا "e" يعملون داخل مقر البنك الدولي. ويعيّن كل بلد من البلدان الخمسة التي تمتلك أكبر عدد من أسهم رأس المال مديراً تنفيذياً يمثله، في حين يتم تمثيل البلدان الأعضاء الآخرين عن طريق مديرين تنفيذيين منتخبين.

ويرأس رئيس مجموعة "البنك الدولي"، اجتماعات مجلسي المديرين التنفيذيين وهو مسؤول عن إدارة البنك بصفة عامة.

ويتم اختيار رئيس البنك لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد من قبل مجلس المديرين التنفيذيين.

وقال "البنك الدولي"، في بيان له، 5 أبريل الجاري، إن اختيار مجلس إدارة البنك لـ"ديفيد مالباس" أعقب عملية ترشيح منفتحة وشفافة كان لمواطني جميع الدول الأعضاء حق المشاركة فيها.

وجاء الإعلان كما كان متوقعا قبيل اجتماعات الأسبوع المقبل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب.

وأثار ترشيحه في وقت سابق هذا العام، من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات واسعة من جهات رأت في تسميته إساءة لمهمة أكبر مؤسسة مقرضة في العالم لمكافحة الفقر.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مالباس قوله في مذكرة إلى موظفي البنك الدولي في 5 إبريل الجاري، إن المنظمة قادرة على نجاحات قابلة للقياس مثل زيادة الدخل المتوسط ​، وتحسين شفافية الديون وزيادة تنمية القطاع الخاص.

وحث رئيس "البنك الدولي"، موظفي المؤسسة على العمل بلا كلل من أجل اقتصاد عالمي أقوى وأكثر استقرارًا للجميع، ولطالما انتقد مالباس "63 عاما"، المؤسسات المالية العالمية، واصفا ممارساتها في مجال الإقراض بالفاسدة وغير الفعالة.

وأشار إلى أنها سخية لدرجة مبالغ فيها مع الصين. وانتقد كثيرون، بمن فيهم مسئولون في وزارة الخزانة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، مالباس ومؤهلاته، وأشاروا إلى فشله في توقع الأزمة المالية العالمية عندما كان في منصب كبير الخبراء في مصرف "بير ستيرنز" الاستثماري الذي أذن انهياره ببدء الأزمة.

ولفتت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، إلى تخفيف "مالباس"، من حدة لهجته مؤخرا، مؤكدا التزامه بمهمة البنك الدولي المتمثلة بالقضاء على الفقر الشديد وأن إصلاحات صدرت العام الماضي تجاوبت مع كثير من انتقاداته، مضيفة أنه خلال السنوات الأخيرة، طالبت دول الأسواق الناشئة بعملية اختيار لرئيسي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي أكثر انفتاحا وتستند بشكل أكبر على الجدارة.

وسعى البنك الدولي لتأكيد أنه يستجيب لهذه المطالب وبات يسمح بأن تجري العملية بشكل أكثر انفتاحا، لكن لم يحظ المرشحون القلة غير الأمريكيين خلال السنوات الأخيرة بكثير من الدعم من المساهمين في المؤسسة.

جدير بالذكر أنه منذ تأسيس البنك الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان جميع رؤسائه أمريكيين وذلك بموجب مبدأ متعارف عليه أعقب تقليدا مشابها يمنح أوروبا رئاسة صندوق النقد الدولي الذي يوازيه أهمية.