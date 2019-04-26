رئيس البنك الدولي يزور دولا أفريقية بينها مصر في أول رحلة خارجية

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أزمة مالية تهدد بقاء جروس في الزمالك

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الأمن يكثف جهوده لكشف غموض واقعة العثور على عجوز مذبوحا في شبرا الخيمة

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