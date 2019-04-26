تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز، عثر عليه مذبوحا داخل مسكنه في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغا من أهالي المنطقة بالعثور على جثة عجوز داخل مسكنه.

انتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنها جثة لشخص يدعى" ر.م"، مذبوحا داخل منزله.

جرى التحفظ على جثة المجنى عليه داخل مشرحة مستشفى ناصر العام العام تحت تصرف النيابة، وتجري قوات الأمن تحريات مكثفة لكشف لغز الواقعة وفحص المشتبة بهم.