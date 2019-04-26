بدأت السلطات السودانية التحقيقات مع الموقوفين من رموز النظام السابق، وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر سودانية.

وأقال المجلس العسكري السوداني، يوم الجمعة الماضي، وكيل وزارة الإعلام العبيد أحمد مروح، ووكيل وزارة الموارد المائية، حسب النبي موسى محمد، والأمين العام للمجلس القومي للأدوية عباس محمد فحل من مناصبهم، بالإضافة إلى آخرين، وفقا لـ"سبوتنيك".

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، بداية الشهر الحالي، اقتلاع رأس النظام "عمر البشير" والتحفظ عليه في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين، وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا.

كما أعلن بن عوف في بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية، أذاعه التليفزيون السوداني، إغلاق الأجواء والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر، وحل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين ومجلس الوزراء، وتكليف وكلاء الوزراء بتيسير العمل.

وكذلك أعلنت القوات المسلحة السودانية، حل المجلس الوطني ومجلس الولايات، وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وتكليف الولاة ولجان الأمن بمهامها ويستمر العمل الطبيعي بالسلطة القاضية ومكوناتها، والمحكمة الدستورية والنيابة العامة.