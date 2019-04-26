قال عبدالهادي الحويج، وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، إن الشعب الليبي استدعى الجيش من أجل استعادة الاستقرار والأمن، موضحًا: "الجيش يهدف إلى استعادة الدولة واليوم نحن ليست لدينا دولة بالمعنى الحرفي للكلمة وهناك أكثر من 21 مليون قطعة سلاح تمتلكها الميليشيات المسلحة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن استقرار ليبيا يعني استقرار الآخرين، مشيرًا إلى أنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى بؤرة للتوتر وصارت مكانا لتهريب السلاح إلى المناطق الأخرى مثل نيجيريا وغرب إفريقيا والكثير من الدول العربية، مثل مصر.