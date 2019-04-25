عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا تحت عنوان "طرابلس وفوضى الميليشيات المسلحة"، حيث ذكر التقرير أن قطر وإيران تشتركان في نقل الأسلحة من دول أوروبا الشرقية إلى مناطق النزاع في ليبيا بهدف دعم المليشيات.

وأوضح التقرير أن التحالف الإيراني القطري التركي، لم يعد خافياً، وأن الساحة الليبية ليست بمعزل عن هذا التحالف الذي لا يخفي مناهضته للجيش الوطني الليبي، مقابل مساندته المطلقة للمليشيات المسلحة، وخاصة منها تلك المرتبطة بقوى الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان والجماعة المقاتلة، التي سبق لقيادييها الإقامة في إيران، أو المرور عبرها إلى أفغانستان.

وذكر التقرير أن وسائل إعلام ليبية، كشفت سابقًا عن استقبال ميناء مصراتة البحري لشحنات أسلحة من تركيا، وبحسب تصريح سابق لعميد بلدية مصراتة، محمد اشتيوي الذي اغتيل على يد مليشيات مجهولة في ديسمبر 2017، فقد استخدم الميناء في إرسال جرافات لدعم جماعات متحالفة مع القاعدة وداعش فى بنغازي