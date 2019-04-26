أعلنت شركة "هواوي" للاتصالات، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:

Warehouse Manager

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة المستودعات أو الخدمات اللوجستية أو إدارة سلسلة التوريد.

- إجادة التعامل مع برامج الحاسب الآلي.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

- إجادة اللغة الإنجليزية "تحدثًا وكتابة".

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Procurement Specialist

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة البكالوريوس.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التسويق بالتجزئة للأعمال، وسنة واحدة في سلسلة التوريد.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Testing Technician

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الحصول على درجة جامعية.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.