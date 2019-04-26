أعلنت شركة "هواوي" للاتصالات، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:
Warehouse Manager
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة المستودعات أو الخدمات اللوجستية أو إدارة سلسلة التوريد.
- إجادة التعامل مع برامج الحاسب الآلي.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.
- إجادة اللغة الإنجليزية "تحدثًا وكتابة".
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Procurement Specialist
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على درجة البكالوريوس.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التسويق بالتجزئة للأعمال، وسنة واحدة في سلسلة التوريد.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Testing Technician
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- الحصول على درجة جامعية.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.