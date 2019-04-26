"وكيل زراعة دمياط" يتفقد أعمال تطهير ترعة حجاجة

تطهير ترعة حجاجة في دمياط

تفقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة في محافظة دمياط، أعمال تطهير ترعة حجاجة وأعمال تسوية ناتج التطهير لخدمة الزراعات.

وشنت الوحدة المحلية بالسيالة حملة لإزالة حالة تعدٍ في المهد (حفر وتشوين) بمساحة 100م.