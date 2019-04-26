قال عبدالهادي الحويج وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، إن الجيش الوطني الليبي يخوض معركة تحرير الدولة، واستعادتها من الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ليبيا الجديدة سيكون المواطن فيها هو الأساس، وستكون الحريات العامة والتنوع هو الأساس، لكن ما حدث أن الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون تحافظ على مصالحها".

وتابع، أن معركة استعادة العاصمة طرابلس معركة الليبيين وليست معركة الجيش بمفرده، موضحًا: "الجيش لم يأتِ لكي يسيطر على العاصمة أو يحكم، ولسنا دعاة سلطة أو دعاة حكم".