رفض دانيال كريج التأكيد أو الرفض بأن فيلم "Bond 25" للمخرج كارى فوكوناجا، سيكون الأخير بالنسبة له بعد تقديم 5 أفلام في سلسلة "جيمس بوند"، بدأت بـ"Casino Royale" عام 2006، "Quantum of Solace" عام 2008، "Skyfall" عام 2012، حتى "Spectre" عام 2015، بالإضافة الفيلم الـ25 فى السلسلة.

وقال كريج: "نعم، إنه الأخير على ما يبدو، لا أعرف لم أفكر في النهاية، أنا الآن لدي فيلم يجب أن أقدمه، وهذا كل ما يهم الآن، لا أستطيع التفكير في ما سوف يحدث العامين المقبلين، نريد فقط تقديم أفضل فيلم نستطيع تقديمه"، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الأولى للفيلم.

وزادت التكهنات حول من سيكون جيمس بوند المقبل، وأشار البعض إلى أن سيتم إسناد البطولة إلى سيدة لتكون هى العميل "007" الجديد، وهو ما نفيته المنتجة باربرا بروكولى، قائلة: "أشعر دائما أن بوند هي شخصية ذكورية، علينا أن نصنع أفلاما عن النساء وقصص خاصة بهم، لكن علينا أن نخلق شخصيات من الإناث وليس مجرد تحايل لتحويل شخصية رجل إلى امرأة".