قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عدم استخدام حديقة العائلات الجديدة بفوة أو منشآتها دون سداد الرسوم، التي تُقدر بمعرفة مجلس إدارة الحديقة واللائحة الداخلية لها، بشأن المناسبات المختلفة.

وقال "عبدالحميد"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الحديقة مصدر الدخل الرئيسي لصندوق خدمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، والتي يتم الصرف منها على الاحتياجات العاجلة للوحدة، وأجور العمال المؤقتين، وسد ما تعجز عنه الموازنة العامة في الاحتياجات العاجلة وجب حسن استغلالها طبقا للقانون.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، بتطبيق اللائحة الداخلية الخاصة بحديقة العائلات وكل المنشآت التابعة لها بالرسوم المقررة بمعرفة مجلس الإدارة وطبقا للقانون لتعظيم الإيرادات، دون استثناء حفاظا على المال العام.