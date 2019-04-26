قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إنه في الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي اتفاقية مع 10 جامعات ألمانية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc" أن 9 جامعات منها تطبيقية، مشيرا إلى أن التعليم التطبيقي مهم للغاية، وأن الاتفاقيات بين مصر وألمانيا هدية لمصر من ألمانيا بإقامة الجامعة التطبيقية بمصر.

وتابع: "7 جامعات من الـ10 هما اللي بنوا الصناعة الألمانية وهما دول اللي هيبقوا المشرفين على الجامعة المصرية".